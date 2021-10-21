В Петербурге до 2045 года откроют 2 новые линии метро и более 50 станций

В 2028 год по плану откроют «Шуваловский проспект» и второй вестибюль «Балтийской». Фото: ГУП "Петербургский метрополитен"

В 2028 год по плану откроют «Шуваловский проспект» и второй вестибюль «Балтийской». Фото: ГУП "Петербургский метрополитен"

В 2024 году в Северной столице планируют открыть станции метро «Путиловская», «Горный институт» и «Казаковская». Об этом говорится в программе развития петербургского метро до 2045 года.

План-график строительства метро разработал проектный институт «Ленметрогипротранс». Так, в 2025 году планируется открытие «Театральной», через год — «Туритскую» и «Планерную». Об этом сообщает «Деловой Петербург».

В 2028 год по плану откроют «Шуваловский проспект» и второй вестибюль «Балтийской».

На 30-е годы будут развивать метро на юго-западе Петербурга, а также на северо-востоке.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге с 18 по 20 октября проходил Международный инновационный форум пассажирского транспорта «Smart Transport». Одной из тем для обсуждения было развитие городской подземки.