В Петербурге будут одновременно закрывать на капремонт 2-3 станции метро

В Петербурге с 18 по 20 октября проходил Международный инновационный форум пассажирского транспорта «Smart Transport». Одной из тем для обсуждения было развитие городской подземки. Похоже, теперь станции начнут приводить в порядок гораздо оперативнее, но это может обернуться сложностями для пассажиров.

Согласно планам, озвученным на форуме, в феврале 2022 года на капитальный ремонт закроют второй вестибюль «Московской» с выходом к автобусной остановке в «Пулково». В январе 2023-го закроют на капремонт «Ладожскую», а уже в марте — «Удельную». В 2024 году должны закрыться на ремонт «Озерки» и второй вестибюль станции «Технологический институт». Работы на каждом объекте, по предварительным данным, займут 11 месяцев.

Таким образом, ежегодно будут закрыты 2-3 станции. «Московская» и «Технологический институт» имеют несколько выходов, поэтому для горожан изменения будут минимальными, а вот ремонт на «Ладожской» и «Удельной» с учетом внушительного пассажиропотока может стать стрессом для тех, кто часто пользуется этими станциями.

Представители подземки объясняют, что капитальный ремонт необходим для восстановления гидроизоляции тюбинговой обделки наклонных ходов, несущей способности строительных конструкций и ресурса эскалаторов. Кроме того, инженерные системы станций должны привести в соответствие с изменившимися нормативными требованиями.

Напомним, что Смольный уже приступил к решению проблемы с закрытием «Ладожской». Чиновники планируют продлить на Гранитную улицу маршрут трамвая №7 — это позволит пассажирам добраться, например, до «Новочеркасской».

Кроме того, уже в декабре должна вернуться в строй «Маяковская», которая находится на капитальном ремонте с января. Gazeta.SPb публиковала фоторепортаж о ходе работ.