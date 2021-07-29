Как продвигается капремонт «Маяковской»: фоторепортаж Gazeta.SPb

Как продвигается капремонт &#171;Маяковской&#187;: фоторепортаж Gazeta.SPb
Капитальный ремонт "Маяковской". Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

С января 2021 года на капитальный ремонт закрыта одна из наиболее популярных станций метро Петербурга — «Маяковская». Сегодня, 29 июля, ход работ проинспектировал председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Спустя больше полугода после начала ремонта специалисты успели осуществить демонтаж, произвести комплекс гидроизоляционных работ в наклонном ходе, а также практически завершить облицовку стен — этот пункт выполнен на 90%. Также продолжается ремонт служебных помещений и прокладка инженерных коммуникаций. Рабочий процесс заснял корреспондент Gazeta.SPb.

Капитальный ремонт «Маяковской». Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
Капитальный ремонт «Маяковской». Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
Капитальный ремонт «Маяковской». Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

«Несмотря на сложности, связанные с пандемией, работа кипит», — отметил Кирилл Поляков. К концу июля рабочие должны завершить прокладку всех силовых кабельных линий от тягово-понизительной подстанции до распределительных щитов в вестибюле станции.

Капитальный ремонт «Маяковской». Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
Капитальный ремонт «Маяковской». Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
Капитальный ремонт «Маяковской». Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
Капитальный ремонт «Маяковской». Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Завершение капитального ремонта станции запланировано на декабрь текущего года. «Уверен, что ремонт будет закончен в срок, и уже к концу этого года обновленная станция «Маяковская» распахнет свои двери для петербуржцев и гостей города», — заключил Поляков.

Капитальный ремонт «Маяковской». Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
Капитальный ремонт «Маяковской». Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
Капитальный ремонт «Маяковской». Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
Капитальный ремонт «Маяковской». Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин
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