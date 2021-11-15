Организаторам культурных проектов в Петербурге выделят 243 млн рублей

В Петербурге начался третий этап конкурса на предоставление субсидий на проведение культурных мероприятий.

Как сообщили в городском комитете по культуре, некоммерческим организациям возместят затраты на уже проведенные мероприятия в области культуры и искусства. Принимать заявки будут до середины декабря. Город готов выделить на субсидии 243 миллиона рублей.

В предыдущие этапы конкурса финансовую поддержку на общую сумму 981 миллион рублей получили 203 проекта.

В первую очередь город поддержал ежегодные мероприятия, которые формируют культурный календарь Петербурга. Среди прочего, деньги получили организаторы Санкт-Петербургского международного фестиваля «Опера-всем», Международного фестиваля балета DANCE OPEN, Международного фестиваля современного танца OPEN LOOK, музыкального фестиваля «Стереолето» и многие другие.

Субсидии предоставили знаковым мероприятиям в области аудиовизуальных искусств, а также большому количеству социальных и благотворительных мероприятий.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургским фуд-кортам выделят более 35 млн рублей на зарплату сотрудникам.