Петербургским фуд-кортам выделят более 35 млн рублей на зарплату сотрудникам

Фуд-корты и фуд-плейсы Петербурга получат от Смольного субсидии в общем размере 35 миллионов рублей. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Фуд-корты и фуд-плейсы Петербурга получат от Смольного субсидии в общем размере 35 миллионов рублей. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Власти Петербурга намерены финансово поддержать общепит на фуд-кортах, выделив на эти цели более 35 миллионов рублей.

Фуд-корты и фуд-плейсы Петербурга получат от Смольного субсидии в общем размере 35 миллионов рублей. Соответствующий проект постановления направлен на антикоррупционную экспертизу.

Финансовую поддержку от городского правительства планируется оказать всем фуд-кортам, за исключением тех, которые находятся на территории аэропорта, вокзалов и АЗС. Средства должны помочь общепиту, пострадавшему от ковид-ограничений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге вступили в силу новые COVID-ограничения. Они касаются в первую очередь работы кафе и досуговых объектов. С 8 ноября только до 23:00 смогут работать организации общепита, концертные залы, кинотеатры, цирки, любые другие организации исполнительских искусств, а также аквапарки, зоопарки, океанариумы и ледовые катки.