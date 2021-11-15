Президент России поручил внедрить приложение для штрафов за нарушения ПДД до июня 2022 года

Президент России поручил внедрить приложение для штрафов за нарушения ПДД до июня 2022 года
Президент России поручил внедрить приложение для штрафов за нарушения ПДД до июня 2022 года. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

До июня 2022 года президент России Владимир Путин поручил внедрить приложение, которое будет штрафовать на основе фото и видео.

До начала лета 2022 года по поручению Владимира Путина должно быть внедрено приложение, фиксирующее нарушение ПДД по фото и видео. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

В России автомобилистов, нарушающих правила дорожного движения, в некоторых случаях будут наказывать без составления административного протокола. Решение о штрафах будет выносится на основании фото и видео, которые будут получены через специальное мобильное приложение.

Также, по распоряжению президента, российским регионам передадут полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях на дорогах.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что автомобилистов в России предупредили о введении новых правил ПДД. Например, повторно грязные номера с нечитаемыми цифрами могут привести к штрафу в размере 5 тысяч рублей или, в худшем случае, лишению прав. О

автомобилисты владимир путин пдд поручение президента Россия


 

Новости партнеров
В Благовещенске убили прямого потомка петербургского графа Игнатьева
В Благовещенске убили прямого потомка петербургского графа Игнатьева
Роспотребнадзор предупредил петербургских пенсионеров о санкциях за отказ вакцинироваться от COVID-19
Роспотребнадзор предупредил петербургских пенсионеров о санкциях за отказ вакцинироваться от COVID-19
Водителей России ждут новые штрафы за нарушение ПДД
Водителей России ждут новые штрафы за нарушение ПДД
Главный синоптик Петербурга рассказал, какая в городе будет зима
Главный синоптик Петербурга рассказал, какая в городе будет зима
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ЖК «Svetlana Park» стал лауреатом архитектурного конкурса «Золотой ...
Фанаты фильмов о Гарри Поттере могут увидеть режиссерскую версию первой части
Сбежавший от хозяйки енот Толик бродил по Мурино и выпрашивал печенье
На набережной Сидоровского канала тушили сауну
Юрист объяснил петербуржцам, чем опасна покупка фальшивого QR-кода
СК возбудил дело после обнаружения останков мужчины в Смоленке
Из Смоленки выловили клетчатую сумку с человеческой рукой и костями
Предприниматель из Петербурга заплатит за незаконную реализацию игрушек ...