Президент России поручил внедрить приложение для штрафов за нарушения ПДД до июня 2022 года

Президент России поручил внедрить приложение для штрафов за нарушения ПДД до июня 2022 года. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Президент России поручил внедрить приложение для штрафов за нарушения ПДД до июня 2022 года. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

До июня 2022 года президент России Владимир Путин поручил внедрить приложение, которое будет штрафовать на основе фото и видео.

До начала лета 2022 года по поручению Владимира Путина должно быть внедрено приложение, фиксирующее нарушение ПДД по фото и видео. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

В России автомобилистов, нарушающих правила дорожного движения, в некоторых случаях будут наказывать без составления административного протокола. Решение о штрафах будет выносится на основании фото и видео, которые будут получены через специальное мобильное приложение.

Также, по распоряжению президента, российским регионам передадут полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях на дорогах.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что автомобилистов в России предупредили о введении новых правил ПДД. Например, повторно грязные номера с нечитаемыми цифрами могут привести к штрафу в размере 5 тысяч рублей или, в худшем случае, лишению прав. О