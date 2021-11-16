В Госдуме обсудили идею отмены новогодних каникул

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Официально в России по шкале ВОЗ смогут пересчитать шесть тестов. Фото: комитет по здравоохранению

Официально в России по шкале ВОЗ смогут пересчитать шесть тестов. Фото: комитет по здравоохранению

Российские медучреждения пересчитают антитела к COVID-19 согласно новой единой системе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Соответствующее поручение дал Росздравнадзор.

Единая система подсчета антител позволит понять, как защищены люди от коронавируса в разных странах. Теперь уровень защиты организма будут рассчитывать по системе banding antibody units (BAU/мл) или нейтрализующие единицы антител.

Как сообщили «Известия», директор НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург утверждает, что для полной защиты от дельта-штамма коронавируса достаточно 300 BAU. При этом глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что пока нельзя с точностью определить данный уровень.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 253 808 780. Россия разместилась на пятой строчке «анитрейтинга» зараженных стран: в стране зафиксировано 8 956 136 случаев заражения, скончались от COVID-19 251 796 человека.