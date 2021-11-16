В мире коронавирусом заразились более 253,8 млн человек

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире за сутки коронавирусная инфекция была выявлена у более 514 тыс. человек. Соответствующие данные приводит университет Джона Хопкинса.

По данным на утро вторника, 16 ноября, общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 253 808 780, скончались от вируса 5 106 593 человека.

На первом месте «анитрейтинга» зараженных стран находятся США: 47 221 549 человек заразились, 764 363 пациента умерли. На втором месте находится Индия: 34 447 536 инфицированных, 436 655 скончались. Следом идет Бразилия: там вирус подхватили 21 960 766 человек, умерли 611 346 человек.

Россия разместилась на пятой строчке: в стране зафиксировано 8 956 136 случаев заражения, скончались от COVID-19 251 796 человека.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россияне смогут получить бумажные сертификаты о прохождении вакцинации против коронавируса в многофункциональных центрах (МФЦ).