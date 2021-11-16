МФЦ начали выдавать бумажные сертификаты о вакцинации против COVID

МФЦ начали выдавать бумажные сертификаты о вакцинации против COVID
Сертификат с QR-кодом будет действовать как в электронном, так и в бумажном виде. Фото: pixabay.com

Россияне смогут получить бумажные сертификаты о прохождении вакцинации против коронавируса в многофункциональных центрах (МФЦ).

Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин. Выписка в МФЦ будет выдаваться по заявлению.

Мера начнет действовать с 16 ноября. Помимо привившихся за сертификатом могут обратиться переболевшие COVID-19 и те, у кого есть медотвод к вакцинации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Минздрав России утвердил форму справки о вакцинации против коронавируса или наличие медотвода от прививки. В документе присутствуют места для заполнения паспортных данных, СНИЛС, данных медицинского полиса, а также сведений о проведенных прививках против коронавируса. Далее присутствуют графы для сведений о ревакцинации и информации о побочных действиях препарата.

коронавирусная пандемия сертификат о вакцинации


 

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