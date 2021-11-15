Минздрав утвердил форму бумажного сертификата о вакцинации против COVID-19

Минздрав России утвердил форму справки о вакцинации против коронавируса или наличие медотвода от прививки.

Форма бумажного сертификата в виде справки о прививке или медотвода была одобрена в Минздраве РФ. Соотвествующее распоряжение есть на портале правовой информации.

«Утвердить форму медицинской документации «Справка о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или наличии медицинских противопоказаний к вакцинации», — отмечается в документе.

В документе присутствуют места для заполнения паспортных данных, СНИЛС, данных медицинского полиса, а также сведений о проведенных прививках против коронавируса. Далее присутствуют графы для сведений о ревакцинации и информации о побочных действиях препарата.

Документы (но не QR-коды), которые были сформированы через сайт госуслуг до вступления в силу приказа и которые содержат сведения о вакцинации до 1 февраля 2022 года могут быть переоформлены автоматически.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что первое чтение законопроектов о QR-кодах для граждан при посещении общественных мест, массовых мероприятий и транспорта планируется провести в декабре.