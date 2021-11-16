Суд оценил «тяжелые минуты» петербуржца арестом имущества ответчика

Красносельский районный суд Петербурга рассмотрел дело по иску Рената Дмитриева к Александру Сергееву о компенсации морального вреда и взыскании судебных расходов.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 16 ноября.

Еще в прошлом году, в марте, Сергеев, за рулем «КИА», сбил пешехода Дмитриева, направлявшегося к маршрутке. Пострадавшему диагностировали консолидированный закрытый перелом 3 плюсневой кости правой стопы без смещения отломков. Мужчина почти полтора месяца находился на лечении.

Причиненный вред Дмитриев оценил в полмиллиона рублей. Гражданин заявил, что установил такую сумму потому, что ответчик не попытался помириться с ним.

«В тяжелые для меня минуты Сергеев не предпринял каких-либо мер к урегулированию возникшего конфликта», — поделился с судом истец.

Проведенная экспертиза показала, что вред нанесённых травм средней тяжести.

Суд взыскал в пользу ответчика 300 тыс. рублей и судебные расходы в сумме 34,5 тыс. рублей. При этом, на эту же сумму, до исполнения решения по делу, было арестовано и имущество Сергеева.

Ранее Дзержинский суд Петербурга рассмотрел дело о защите чести, достоинства и деловой репутации Ильи Трабера, о котором АБН допустило некорректную фразу. Судья Татьяна Ушакова постановила, что мужчина не был связан с Тамбовской криминальной группировкой и не состоял в ОПГ. Кроме того, суд подтвердил, что Трабер не был подозреваемым и обвиняемым по уголовным делам, возбужденными в связи с убийствами Михаила Маневича и Павла Капыша.