Петербург стал лидером антирейтинга по суточной заболеваемости Covid в РФ

Петербург стал лидером антирейтинга по суточной заболеваемости Covid в РФ
Петербург обогнал Москву по суточной заболеваемости коронавирусом. Фото: pexels.com

Города на Неве оставил позади Москву. В Петербурге за минувшие сутки коронавирус подхватили 3 131 горожанин. При этом, в Москве инфекцию подцепили лишь 2 606 человек. Таким образом, в столице на 525 новых случаев заражения ковидом меньше.

Об этом стало известно из данных оперативного штаба по борьбе с болезнью 16 ноября.

«Бронзу» в этом антирейтинге взяло Подмосковье, там заболело за последние сутки еще 2 043 жителя России.

В пятерку также попала Самарская область и Республика Крым, где COVID-19 подцепили 1 793 и 859 человек соответсвенно.

При этом, оправились от болезни в Петербурге за минувшие 24 часа 3 149 пациентов. Жертвами вируса стали 78 горожан. В Москве от коронавируса скончались 97 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области за сутки COVID подхватили 413 человек.

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