В Ленобласти за сутки COVID подхватили 413 человек

В Ленинградской области зафиксировано еще 413 случаев заболевания коронавирусом, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 16 ноября. С начала пандемии COVID-19 заразились 84 689 человек. Побороть болезнь не смогли еще 18 человек, за все время пандемии скончались 2 686 инфицированных COVID-19. Выздоровели еще 412 пациентов.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть оказалась на 26 месте. Петербург находится на первом — 3 131 зараженный. На второй строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватил еще 2 606 человека. Третье место у Подмосковья — 20 43 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России завершается разработка препарата, способного остановить развитие COVID-19 на начальном этапе.