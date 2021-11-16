Мурашко: в России завершается разработка останавливающего COVID препарата

Мурашко: в России завершается разработка останавливающего COVID препарата
Михаил Мурашко заявил, что другие лекарства, которые используются в лечении пациентов с COVID-19, есть в наличии. Фото: kremlin.ru

В России завершается разработка препарата, способного остановить развитие COVID-19 на начальном этапе. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По его словам, ни у одной страны в мире нет лекарства от коронавируса. И добавил, разработанный в России препарат сможет оборвать течение вируса на начальном этапе заражения.

Как сообщил ТАСС, министр подчеркнул, что другие лекарства, которые используются в лечении пациентов с COVID-19, есть в наличии.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бессимптомно перенесшие COVID-19 смогут получить QR-код в случае подтвержденного диагноза. Россиянам будет необходимо предъявить положительный тест на выявление новой болезни.

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