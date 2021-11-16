Бессимптомно переболевшие COVID россияне смогут получить QR-коды

Сначала необходимо прийти к единому знаменателю тест-систем для определения антител, а не кто во что горазд, считают специалисты. Фото: Gazeta.SPb

Сначала необходимо прийти к единому знаменателю тест-систем для определения антител, а не кто во что горазд, считают специалисты. Фото: Gazeta.SPb

Бессимптомно перенесшие COVID-19 смогут получить QR-код в случае подтвержденного диагноза. Такое заявление сделал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

По его словам, россияне, сдавшие положительный ПЦР тест, смогут продолжить нормальную жизнь и не будут преступать ограничения в связи с нормами соответствующих законопроектов.

Как сообщил «Интерфакс», Хубезов подчеркнул, что пока нет речи о количестве антител, благодаря которым нужно получить QR-код. В Госдуме пока пришли к выводу, что необходимо выработать единую систему их выявления.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что фитнес-клубы столкнулись с претензиями от клиентов в первый же день введения QR-кодов. Новая система начала действовать сегодня, 15 ноября. Сфера фитнеса боится оттока клиентов. Тем, кто не хочет прививаться фитнес-клубы могут либо заморозить абонемент, либо вернуть деньги.