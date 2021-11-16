Дмитрий Песков разъяснил вопрос введения QR-кодов регионами

Дмитрий Песков разъяснил вопрос введения QR-кодов регионами
Дмитрий Песков разъяснил вопрос введения QR-кодов регионами. Фото: сайт Кремля

Введение QR-кодов регионами России подтверждает актуальность этого вопроса. Введение цифровых пропусков неизбежны на федеральном уровне.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, введение QR-кодов означает актуальность регулирования данной сферы. Об этом сообщает ТАСС.

«Здесь прежде всего кабинет министров исходит из того, что нужно законодательное оформление действий (по введению QR-кодов) на федеральном уровне. И как раз отдельные решения, которые принимаются в рамках особых полномочий регионами, говорят об актуальности, необходимости, целесообразности и неизбежности подобных решений (кабмина])», — отметил представитель Кремля.

Песков отметил, что в парламенте работа над проектами только начинается, поэтому Кремль пока не берется комментировать аспекты работы проектов законов о QR-кодах после их принятия.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что первое чтение законопроектов о QR-кодах для граждан при посещении общественных мест, массовых мероприятий и транспорта пройдет в декабре.

QR-код Дмитрий Песков кремль регионы России Россия


 

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