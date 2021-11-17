В среду из Пулково задержали три самолета

В Пулково задержали два авиарейса. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В Пулково задержали два авиарейса. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В среду, 17 ноября, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются рейсы. Всего с вылетом опаздывают два самолета.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Шарм-Эль-Шейха и Нальчика. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым вылетом задерживается рейс до Шарм-Эль-Шейха. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 06:10, однако вылет сдвинули на 10:30.

Далее с опозданием вылетит рейс до Нальчика. Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 07:55, при этом самолет полетит лишь в 09:00.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково проверяли лягушек, улиток и черепах. Нарушений выявлено не было. Всего пришлось досмотреть 365 животных.