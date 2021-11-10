Без нарушений: в Пулково проверяли лягушек, улиток и черепах

Без нарушений: в Пулково проверяли лягушек, улиток и черепах
В Пулково проверили сотни животных. Фото: Пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Всего пришлось досмотреть 365 животных.

Сотрудники Россельхознадзора в аэропорту Пулково досмотрели 365 животных. Никаких нарушений выявлено не было, поэтому они смогли без проблем отправиться в пункт назначения. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Известно, что животных перевозили в период праздничных выходных. Из Санкт-Петербурга со зверушками путешествовали в Магаданскую, Калининградскую области и Ханты-Мансийский автономный округ.

Пассажиры перевозили самых неожиданных существ: птиц, лягушек, улиток и черепах. Известно, например, что из Краснодарского края в Северную столицу прибыли 150 карликовых лягушек, 60 хомяков, 15 декоративных крыс, 15 морских свинок, 6 песчанок, 2 шиншиллы и бурундук.

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий государственные инспекторы Управления Россельхознадзора убедились, что животные здоровы и перевозятся без нарушений.

Ранее в gazeata.spb.ru сообщалось, что в Пулково ночью задержали один самолет.

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