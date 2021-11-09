В Пулково ночью задержали один самолет

В Пулково ночью задержали один самолет
В Пулково задержали один рейс . Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В ночь на среду, 10 октября, один внутренний рейс покинет петербургский аэропорт Пулково с задержкой.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты до Калининграда. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани Северной столицы.

Самолет должен был улететь из Петербурга в Калининград в 0:30, но вылет перенесли на 1:18.

Остальные рейсы должны вылететь по расписанию. Причина задержки не указывается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что граждан Кубы, задержанных в Пулково за подделку документов, заключили под стражу. Фигуранты дела пытались сойти за граждан Перу и улететь во Франкфурт-на-Майне. Однако при пограничном контроле были замечены признаки частичной подделки документов.

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