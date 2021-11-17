В Кировском районе задержали мужчину, который ударил ножом петербурженку и ее сына

В Кировском районе районе Петербурга был задержан мужчина, который нанес ножевые ранения двум жителям квартиры, в результате чего пострадавшие были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Как стало известно Gazeta.SPB, мужчина был в гостях у владельца квартиры и его матери, как вдруг в результате внезапно вспыхнувшей ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений, мужчина ударил ножом в спину сначала мать хозяина квартиры, а после и его самого. Все случилось в ночь с 15 на 16 ноября в Отрадном на улице Заводская, 13.

В службу 112 поступило сообщение, в котором говорилось, что у соседей сверху крики, кричит женщина и ребенок, просят о помощи, сожитель соседки бегает за ней и ребенком с ножом. По прибытию правоохранительных органов удалось узнать, что правонарушитель скрылся с места преступления, однако он практически сразу же был задержан в парадной дома. Изначально против мужчина задержали по статье «Мелкое хулиганство», позже было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Вечером правонарушителя поместили в изолятор временного содержания.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Невском районе под предлогом заработать мужчина предложил подростку пойти с ним, затем повел его в квартиру, где в отношении мальчика были совершены развратные действия.