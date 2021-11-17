Мужчину, домогавшегося подростка на Дыбенко, задержали

Мужчину, домогавшегося подростка на Дыбенко, задержали
Подозреваемый задержан. Фото: pixabay

Несколько дней назад, в Невском районе Петербурга, на Дыбенко, мужчина якобы предложил подростку подзаработать, затем повел его в квартиру, где в отношении мальчика были совершены развратные действия.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, задержанным оказался 50-летний неработающий мужчина, который четыре раза привлекался к уголовной ответственности. В том числе, трижды по статье о мошенничестве.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Невском районе Петербурга произошло преступление сексуального характера в отношении 16-летнего подростка. В полицию обратилась 39-летняя женщина. Она рассказала оперативникам, что на улице Дыбенко, неизвестный мужчина предложил ее сыну подзаработать. Мальчика заманили в квартиру, находящуюся поблизости. В отношении подростка были совершены развратные действия. После содеянного злоумышленник самостоятельно ушел из данной квартиры.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти молодой сожитель женщины приставал к ее дочери-подростку.
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