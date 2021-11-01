В Ленобласти молодой сожитель женщины приставал к ее дочери-подростку

В Лужском районе Ленинградской области произошло преступление сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 31 октября, в 22:30, в отдел полиции обратилась 40-летняя женщина. Неработающая гражданка рассказала правоохранителям, что проживает на Железнодорожной улице. Так, в квартире заявительницы примерно три недели назад произошло преступление. 29-летний сожитель обеспокоенной матери совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее несовершеннолетней дочери 2005 года рождения.

О происшествии женщине рассказала сама пострадавшая девочка 28 октября. Подозреваемого разыскивает полиция.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге четверо мигрантов похитили земляка и надругались над ним за интимную переписку с женщиной.