В Петербурге четверо мигрантов похитили земляка и надругались над ним за интимную переписку с женщиной

В четверг, 28 октября, стало известно о задержании четверых граждан Узбекистана, которых подозревают в сексуальном надругательстве над соотечественником и его похищении. По предварительным данным, мужчины раскрыли его переписку личного характера с чужой подругой.

Ночью 27 октября в дежурную часть полиции позвонил мужчина, который заявил, что в одной из квартир дома №9 по улице Ивана Фомина неизвестные удерживают и избивают его брата. Правоохранителям потребовалось четыре часа, чтобы вычислить, где находится похищенный гражданин Узбекистана. В результате стражи порядка вышли на четверых уроженцев Средней Азии в возрасте от 22 до 28 лет. Объектом их издевательств стал 21-летний земляк.

Один из задержанных, 26-летний нелегальный мигрант, откровенно объяснил полицейским, что стало причиной такого жестокого обращения с парнем. По словам подозреваемого, утром во вторник он заметил, что младший товарищ ведет в Telegram интимную переписку с 39-летней женщиной, состоящей в отношениях.

После этого четверо приятелей решили восстановить справедливость собственными силами. Под надуманным предлогом потерпевшего пригласили в ту самую квартиру на Ивана Фомина, где бросились избивать руками и ногами. На этом, однако, страдания молодого человека не закончились: в его отношении совершили насильственные действия сексуального характера.

На данный момент следователи Выборгского района возбудили уголовное дело по двум статьям: ст. 126 УК РФ (похищение человека) и ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Все подозреваемые помещены в следственный изолятор, решается вопрос об избрании меры пресечения.