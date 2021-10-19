Во Всеволожском районе задержали иностранца-насильника

Следственный комитет по городу Всеволожск задержал 33-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
По версии следствия, летом 2019 года мужчина в районе города Кудрово домогался женщин. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Ленобласти.
Благодаря грамотной работы сотрудников полиции и других правоохранительных органов удалось установить лицо насильника. Подозреваемый во всем признался и рассказал, что после совершении серии преступлений скрывался за пределами России.
Сейчас проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления.
Расследование уголовного дела продолжается.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Октябрьского районного суда г. Санкт-Петербурга в отношении Николая Девятого, обвиненного в применении насилия в отношении представителя власти и осужденного на 4,5 года.