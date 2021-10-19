Суд оставил приговор обвиненного в применении насилия против представителя власти без изменений

Суд оставил приговор обвиненного в применении насилия против представителя власти без изменений
Мужчина попросил снизить срок и проявить снисхождение. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Октябрьского районного суда г. Санкт-Петербурга в отношении Николая Девятого, обвиненного в применении насилия в отношении представителя власти и осужденного на 4,5 года.

Сторона защиты просила приговор изменить, назначив Девятому условное наказание, и снизить компенсацию потерпевшим до 50 тысяч рублей. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Мужчина попросил снизить срок и проявить снисхождение. Также сообщил, что возможности выплатить 300 000 рублей у него нет.

Апелляционная коллегия оставила приговор районного суда без изменений.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура провела проверку исполнения органами местного самоуправления антикоррупционного законодательства и выяснила, что депутат Муниципального совета МО МО Ульянка Татьяна Егорова не предоставила соответствующие документы за прошлый год.

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