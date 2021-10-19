По требованию прокуратуры досрочно прекращены полномочия депутата Татьяны Егоровой

По требованию прокуратуры досрочно прекращены полномочия депутата Татьяны Егоровой
депутат Муниципального совета МО МО Ульянка Татьяна Егорова не предоставила соответствующие документы за прошлый год. Фото: https://pixabay.com

Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга провела проверку исполнения органами местного самоуправления антикоррупционного законодательства и выяснила, что депутат Муниципального совета МО МО Ульянка Татьяна Егорова не предоставила соответствующие документы за прошлый год в Комитет территориального развития города.

Прокурор Кировского района внес представление в адрес главы указанного муниципального образования. Так, досрочно прекратили полномочия депутата Татьяны Егоровой. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Санкт-Петербурга.

Согласно закону депутаты представительного органа муниципального образования обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура Северной столицы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих участников организованной группы об угоне автомобилей и подделке номеров.

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