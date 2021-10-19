По требованию прокуратуры досрочно прекращены полномочия депутата Татьяны Егоровой

депутат Муниципального совета МО МО Ульянка Татьяна Егорова не предоставила соответствующие документы за прошлый год. Фото: https://pixabay.com

депутат Муниципального совета МО МО Ульянка Татьяна Егорова не предоставила соответствующие документы за прошлый год. Фото: https://pixabay.com

Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга провела проверку исполнения органами местного самоуправления антикоррупционного законодательства и выяснила, что депутат Муниципального совета МО МО Ульянка Татьяна Егорова не предоставила соответствующие документы за прошлый год в Комитет территориального развития города.

Прокурор Кировского района внес представление в адрес главы указанного муниципального образования. Так, досрочно прекратили полномочия депутата Татьяны Егоровой. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Санкт-Петербурга.

Согласно закону депутаты представительного органа муниципального образования обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура Северной столицы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих участников организованной группы об угоне автомобилей и подделке номеров.