Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по делу о краже автомобилей

Всего они угнали четыре машины общей стоимостью более семи миллионов рублей. Фото: пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга

Всего они угнали четыре машины общей стоимостью более семи миллионов рублей. Фото: пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга

Прокуратура Северной столицы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих участников организованной группы об угоне автомобилей и подделке номеров.

По версии следствия, мужчины угоняли машины марок «Тойота», «Лексус», «Кадиллак» на территории Петербурга. Они использовали спецоборудование, сканирующее противоугонные системы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Для того, чтобы их не поймали, мужчины активно использовали парики, очки и другие вещи, затрудняющие расследование дела.

Всего они угнали четыре машины общей стоимостью более семи миллионов рублей.

Уголовное дело направят в Московский районный суд Петербурга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура проводит проверку по факту возгорания крыши доходного дома Чубакова.