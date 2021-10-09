Прокуратура проводит проверку по факту возгорания крыши доходного дома Чубакова

Крупный пожар в Петроградском районе продолжает полыхать. К его устранению привлечены 128 пожарных и 29 единиц техники. По факту возгорания крыши жилого дома прокуратура организовал проверку, сообщает 78.ru.

Как стало известно от пресс-службы МЧС России пожар по адресу Петроградский район, набережная реки Карповки дом 30/15 продолжают тушить спасатели. О возгорании было сообщено в 18:16. Пожару был присвоен 3 ранг.

Горит здание доходного дома Чубакова. По уточнённой информации в 7-и этажном, жилом доме происходит горение кровли на площади 800 квадратных метров. Была проведена эвакуация 100 человек.

Сведений о погибших и пострадавших нет.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в семиэтажном жилом доме на набережной реки Карповки, 30/15 загорелась мансарда, о чем сообщили вечером 9 октября в ГУ МЧС по городу. Пожар тушат по третьему рангу.