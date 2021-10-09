Прокуратура проводит проверку по факту возгорания крыши доходного дома Чубакова

Прокуратура проводит проверку по факту возгорания крыши доходного дома Чубакова
Прокуратура проводит проверку по факту возгорания крыши доходного дома Чубакова. Фото: vk.com/spb_today

Крупный пожар в Петроградском районе продолжает полыхать. К его устранению привлечены 128 пожарных и 29 единиц техники. По факту возгорания крыши жилого дома прокуратура организовал проверку, сообщает 78.ru.

Как стало известно от пресс-службы МЧС России пожар по адресу Петроградский район, набережная реки Карповки дом 30/15 продолжают тушить спасатели. О возгорании было сообщено в 18:16. Пожару был присвоен 3 ранг.

Горит здание доходного дома Чубакова. По уточнённой информации в 7-и этажном, жилом доме происходит горение кровли на площади 800 квадратных метров. Была проведена эвакуация 100 человек.

Сведений о погибших и пострадавших нет.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в семиэтажном жилом доме на набережной реки Карповки, 30/15 загорелась мансарда, о чем сообщили вечером 9 октября в ГУ МЧС по городу. Пожар тушат по третьему рангу.

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