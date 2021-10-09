Пожар в историческом доме Чубакова на набережной реки Карповки тушат 128 человек

Пожар в историческом доме Чубакова на набережной реки Карповки тушат 128 человек
В семиэтажном жилом доме на набережной реки Карповки, 30/15 загорелась мансарда. Фото: vk.com/spb_today

В Петроградском районе Петербурге горит мансарда доходного дома Чубакова на набережной Карповки.

По первым данным, горела кровля на площади 600 квадратных метров. Позже площадь пожара увеличилась до 800 квадратных метров. Сотрудники МЧС эвакуировали сто человек из горящего дома.

В семиэтажном жилом доме на набережной реки Карповки, 30/15 загорелась мансарда, сообщили вечером 9 октября в ГУ МЧС по городу. Пожар тушат по третьему рангу.

В ликвидации возгорания участвуют ликвидации 29 единиц техники и 128 человек личного состава. Есть угроза обрушения кровли. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ликвидации пожара возгорания на набережной реки Карповки привлекли более 30 пожарных, но огонь потушить пока не удалось. Ранг пожара был поднят до 3.

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