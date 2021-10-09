Ранг возгорания на набережной реки Карповки повышен до 3

К ликвидации пожара возгорания на набережной реки Карповки привлекли более 30 пожарных, но огонь потушить пока не удалось. Ранг пожара был поднят до 3.

Спасатели пытаются потушить пламя, охватившее крышу здания по адресу Петроградский район, набережная реки Карповки, д.30/15, но пока попытки тщетны.

Сообщение в службу спасения поступило в 18:16, в 18:28 был подан дополнительный сигнал 1БИС. До 2 ранга ситуация возросла в 18:53. Сейчас, в 19:11 был подан 3 номер.

В 6-и этажном, жилом доме происходит горение мансарды на площади 800 квадратных метров. К ликвидации пожара уже привлечено 18 единиц техники от МЧС и 80 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что изначально к ликвидации пожара от МЧС привлекли 7 единиц техники и 34 человека личного состава, но сил не хватает. В 8:28 подан дополнительный номер 1БИС, который используется при нехватке сил и средств дополнительно запрашиваются в помощь еще два отделения.