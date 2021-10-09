Предварительно горит кровля жилого дома на набережной реки Карповки

Произошел пожар в Петроградском районе. Горит кровля жилого дома.

Сообщение о возгорании поступило в 18:16. Предварительно кровля здания жилого дома в Петроградском районе по адресу набережная реки Карповки дом 30/15 полыхает огнем.

В ликвидации пожара от МЧС привлекли 7 единиц техники и 34 человека личного состава, но сил не хватает. В 8:28 подан дополнительный номер 1БИС, который используется при нехватке сил и средств дополнительно запрашиваются в помощь еще два отделения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что В Красносельском районе снова было замечено возгорание. Горел гараж. Как оказалось горение происходило на территории дощатого, обшитого железом гараже. Огонь занял площадь 10 кв. метров. Сам гараж имеет размеры 4х15 метров. Пожар удалось потушить в 15:56. К его устранению было привлечено 2 единицы техники от МЧС и 10 человек личного состава. Сведений о пострадавших не было.