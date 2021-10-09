Предварительно горит кровля жилого дома на набережной реки Карповки

Предварительно горит кровля жилого дома на набережной реки Карповки
Предварительно горит кровля жилого дома на набережной реки Карповки. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Произошел пожар в Петроградском районе. Горит кровля жилого дома.

Сообщение о возгорании поступило в 18:16. Предварительно кровля здания жилого дома в Петроградском районе по адресу набережная реки Карповки дом 30/15 полыхает огнем.

В ликвидации пожара от МЧС привлекли 7 единиц техники и 34 человека личного состава, но сил не хватает. В 8:28 подан дополнительный номер 1БИС, который используется при нехватке сил и средств дополнительно запрашиваются в помощь еще два отделения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что В Красносельском районе снова было замечено возгорание. Горел гараж. Как оказалось горение происходило на территории дощатого, обшитого железом гараже. Огонь занял площадь 10 кв. метров. Сам гараж имеет размеры 4х15 метров. Пожар удалось потушить в 15:56. К его устранению было привлечено 2 единицы техники от МЧС и 10 человек личного состава. Сведений о пострадавших не было.

возгорание ГУ МЧС по Санкт-Петербургу набережная реки карповки новости СПб пожар пожары


 

Новости партнеров
В Петербурге по подозрению в убийстве собственной бабушки задержали 19-летнюю внучку
В Петербурге по подозрению в убийстве собственной бабушки задержали 19-летнюю внучку
Пьяная компания молодежи разгромила зеркала и капоты автомобилей на Луначарского
Пьяная компания молодежи разгромила зеркала и капоты автомобилей на Луначарского
Станции «Василеостровская» и «Балтийская» обзаведутся дополнительными вестибюлями
Станции «Василеостровская» и «Балтийская» обзаведутся дополнительными вестибюлями
В Петербурге скончалась доктор искусствоведения Татьяна Юрьева
В Петербурге скончалась доктор искусствоведения Татьяна Юрьева
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Предварительно горит кровля жилого дома на набережной реки Карповки
Фрагмент фасада в Василеостровском районе травмировал женщину
Музей Анны Ахматовой разыскивает потерявшегося кота Осю
По факту обнаружения человеческих останков в реке Ижора возбуждено уголовное дело
В Петербурге будет ограничено движение на дамбе до конца октября
В Красносельском районе за сегодня горит уже второй гараж
В Красносельском районе Росгвардия обезвредила снаряды времен войны
В Гатчине в результате ДТП госпитализировали водителя грузовика