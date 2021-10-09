В Красносельском районе за сегодня горит уже второй гараж

В Красносельском районе снова было замечено возгорание. Горел гараж.

Возгорание произошло по адресу Красносельский район, улица Кирова, дом 16. Сообщение о происшествии поступило в экстренную службу в 15:41.

Как оказалось горение происходило на территории дощатого, обшитого железом гараже. Огонь занял площадь 10 кв. метров. Сам гараж имеет размеры 4х15 метров.

Пожар удалось ликвидировать в 15:56. К его устранению было привлечено 2 единицы техники от МЧС и 10 человек личного состава. Сведений о пострадавших не было.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге вновь были обнаружены снаряды времен войны. Сегодня гражданин из Красносельского района обратился к наряду вневедомственной охраны, сообщив, что на Авангардной улице не берегу реки Дудергофка были обнаружены предметы, которые внешне очень схожи со снарядами.