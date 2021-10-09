В Красносельском районе Росгвардия обезвредила снаряды времен войны

В Красносельском районе Росгвардия обезвредила снаряды времен войны
В Красносельском районе Петербурга сотрудники Росгвардии обезвредили снаряды времен войны. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

В Красносельском районе Петербурга сотрудники Росгвардии обезвредили снаряды времен войны.

В Санкт-Петербурге вновь были обнаружены снаряды времен войны. Житель Красносельского района 9 октября обратился к наряду вневедомственной охраны с сообщением, что на Авангардной улице не берегу реки Дудергофка были обнаружены предметы, которые внешне очень схожи со снарядами. Наряд ОВО доложил о найденных предметах в центр оперативного управления вневедомственной охраны, после чего обеспечил охрану опасной зоны до прибытия специалистов Росгвардии. Обнаруженные предметы были накрыты локализатором взрыва «Фонтан».

Две минометные мины времён Великой Отечественной войны Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Взрывотехники ОМОН ГУ Росгвардии прибыли на место и обследовали боеприпасы, после чего сделали заключение, что это две минометные мины времён Великой Отечественной войны. Боеприпасы передали саперам Западного военного округа для уничтожения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в центральном районе Петербурга взрывотехники обследовали боеприпасы времен войны, которые были обнаружены при проведении земляных работ.

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