Ветер, мокрый снег и гололедица сегодня подстерегают петербуржцев

Ухудшение погодных условий настигло жителей Петербурга. В четверг ожидается капризная, холодная погода.

Северная столица сегодня, 18 ноября, действительно, окрасится в серый цвет. ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, что в городе ожидается преимущественно облачная погода с дождем и мокрым снегом. Температура воздуха прогреется от +2 до +4 градусов.

Из-за смены температур на дорогах местами наблюдается гололедица, водителям и пешеходам нужно быть очень внимательными. Кроме того, в Петербург пришел сильный юго-западный, западный ветер. Местами синоптики обещают усиление порывов.

Атмосферное давление со временем будет понижаться.

Жителям Петербурга рекомендуется одеваться теплее и заботиться о своем здоровье с помощью витаминов, а также теплых горячих напитков.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какую зиму ждать в этом году жителям России.