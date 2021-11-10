Синоптик рассказал, какой будет предстоящая зима в России

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какой ждать зимы в России.
По его словам, предстоящая зима в средней полосе России обещает быть чуть мягче, чем полагается.
«Ожидается преобладание циклонов с характерной пасмурной погодой и осадками преимущественно в виде снега», — приводит его слова ТАСС.
На большей части европейской и в азиатской части страны, особенно в Восточной Сибири, температурный фон сезона превысит климатическую норму.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!