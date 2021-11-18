В МИД России предложили главреду итальянского La Repubblica топить дом своими газетами

В МИД России предложили главреду итальянского La Repubblica топить дом своими газетами
Захарова подчеркнула, что Москва еще ни разу не подвела и не обманула Рим по поставкам. Фото: скриншот Instagram

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на статью в итальянской газете La Repubblica, раскритиковавшей поставщиков российского газа.

Захарова в ответ на статью «Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу» напомнила, что только в Италию Россия ежегодно поставляет до 20 миллиардов кубометров газа. Она подчеркнула, что Москва еще ни разу не подвела и не обманула Рим по поставкам. Захарова указала, что высказывания главного редактора газеты Маурицио Молинари о российских поставщиках были хамскими.

«Лично Вам, господин Молинари, не нравится российский газ? Отлично. У меня есть прекрасная идея – Маурицио, топите свой дом газетой la Repubblica в знак протеста», — написала представитель МИД в телеграм-канале.

Также Захарова посоветовала главреду написать хоть «одно предложение правды», что РФ является самым надежным поставщиком газа для Европы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Захарова высмеяла внесение Максима Галкина в черный список Украины.

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