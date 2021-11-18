Мошенницу, скрывавшуюся более 10 лет из-за похищения 640 тысяч долларов в Петербурге, задержали

Мошенницу, скрывавшуюся более 10 лет из-за похищения 640 тысяч долларов в Петербурге, задержали
Подозреваемая задержана полицией Мурманска. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сотрудники полиции Мурманска задержали женщину, которая в 2010 и 2012 году похитила в петербургском ресторане более 640 тысяч долларов США.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне в Мурманске задержали 40-летнюю женщину, которая скрывалась от правоохранителей более 10 лет. Женщина была объявлена в федеральный розыск из-за крупного мошенничества в Петербурге.

Обвиняемая вместе с неустановленными лицами обманула потерпевшего на крупные суммы. В ноябре 2010 года она похитила 500 тысяч долларов, а в феврале 2012 года — 141 тысячу долларов. Оба преступления произошли в ресторане «Невский причал», расположенный на проспекте Обуховской Обороны.

Задержанную доставят в Петербург для дальнейшего расследования.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожилой петербуржец купил у мошенников почти 20 кг «лекарства от всех болезней» за 2,4 млн рублей.

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