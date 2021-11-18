За прошедшую неделю ГАТИ начислила штрафов больше чем на 8 млн рублей

За прошедшую неделю ГАТИ начислила штрафов больше чем на 8 млн рублей. Фото: пресс-служба ГАТИ

За прошедшую неделю ГАТИ начислила штрафов больше чем на 8 млн рублей. Фото: пресс-служба ГАТИ

За минувшую неделю Государственная административно-техническая инспекция начислила 8 с половиной млн штрафов компаниям за нарушения Правил благоустройства.

В Петербурге организациям были назначены штрафы в общей сумме на 8 миллионов 650 тысяч рублей за срыв сроков производства земляных работ, необеспечение безопасного прохода пешеходов при проведении работ, а также неисполнение обязанностей по содержанию фасадов нежилых зданий и территорий. Об этом сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Среди компаний, которые были наказаны за несоблюдение правил, оказались ООО «ИК Энергия», ООО «Энергосеть» за производство работ после окончания срока действия ордеров ГАТИ.

Больше всего была оштрафована компания ООО «Ситилинк» за неосуществление обязанностей по очистке, промывке, ремонту фасадов зданий. Компания получила штраф в размере 700 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что летнего сезона 2022 года президент России Владимир Путин поручил внедрить приложение, которое будет штрафовать на основе фото и видео.