В правительстве утвердили тарифы на эвакуацию автомобилей в Петербурге

В правительстве утвердили тарифы на эвакуацию автомобилей в Петербурге
В правительстве утвердили тарифы на эвакуацию автомобилей в Петербурге. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В правительстве утвердили ценовые тарифы 2022 года на эвакуацию автомобилей в Петербурге. В следующем году за эвакуацию придется заплатить 3 004 рубля.

Правительство опубликовало документ, в котором указаны новые цены за эвакуацию и неправильную парковку автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

В документе утверждается, что теперь за эвакуацию автомобиля нужно будет заплатить 3 004 рубля, штраф за неправильную парковку составляет 3 тысячи. Кроме того, владельцу неверно припаркованного автомобиля придется заплатить за хранение транспортного средства на штрафстоянке.

Транспортные средства категорий А, А1, М, В, В1, С1 будут эвакуировать по тому же тарифу, что и легковые автомобили. За категории C, D водителям придется отдать 18 026 рублей. Тариф на перемещение одного задержанного транспортного средства категории BE, C1E, D1E обойдется в 21 031 рубль. Стоимость за перевозку тяжелых и больших машин установлена в размере 24 035 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что за прошедшую неделю ГАТи начислила около 8 млн штрафов компаниям за нарушения Правил благоустройства.

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