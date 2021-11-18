В Петербурге сократили количество коронавирусных коек

В Петербурге сократили количество коронавирусных коек
5-й павильон выставочного центра "Ленэкспо", перепрофилированный под временный коронавирусный госпиталь. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В общей сложности в городе стало на 600 коек меньше.

В Санкт-Петербурге решили сократить количество коек для пациентов, зараженных коронавирусом. Их стало меньше на 600. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Известно, что в «Ленэкспо» число коек уменьшилось на 200, а в Госпитале для ветеранов войн на 400. Напоминаем, что заболеваемость в городе остается на высоком уровне. За последние сутки в Петербурге из-за коронавируса скончались 79 человек, а также было выявлено более 2,6 тысяч новых случаев заражения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что система QR-кодов в три раза снизила посещаемость в музеях Петербурга. В Русском музее рассказали, что с начала ноября в музее побывали всего 54,2 тысячи человек, а с 1 по 17 октября — 161,5 тысячи человек. То есть всего за месяц посещаемость упала почти в три раза.

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