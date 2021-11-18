В Пулково 18 ноября задержали четыре рейса

Сегодня, 18 ноября, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются четыре авиарейса.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Иваново, Берлина, Ярославля и Магнитогорска. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс авиакомпании «РусЛайн» до Иваново. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 10:25, однако время вылета сдвинули на 16:00.

Также задерживают самолет до Берлина. Самолет авиаперевозчика «Pegas Fly» должен был улететь в 14:25, но его задержали до 16:15.

Кроме того, из Северной столицы с задержкой вылетит рейс до Ярославля, который обслуживает авиакомпания «РусЛайн». Вылет был назначен на 17:35, но его отложили до 19:50.

Последняя задержка — самолет «Pegas Fly» до Магнитогорска — его перенесли с 21:10 на 22:50.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за 10 месяцев через Пулково прошли более 15 млн пассажиров.