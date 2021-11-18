Мокрый снег и гололедица ждут Петербург в пятницу

Рабочая неделя в Петербурге завершится облачной погодой. Весь день ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, но заморозков не будет.

По прогнозу «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью и днем в пятницу в Северной столице будет идти дождь с мокрым снегом. Ветер подует с южных и западных направлений. Порывы ветра будут достигать 8-13 метров в секунду.

19 ноября температура воздуха в городе в течение суток будет держаться на уровне от +1 до +3 градусов.

Ночью и утром на городских дорогах будет гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что метеоролог рассказал, когда в Петербург придут кусачие морозы.