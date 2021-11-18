Метеоролог рассказал, когда в Петербург придут кусачие морозы

Метеоролог рассказал, когда в Петербург придут кусачие морозы
В городе ожидаются дожди и мокрый снег. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В ближайшее время обойдется без серьезных похолоданий.

В Санкт-Петербурге в скором времени зимних морозов ожидать не стоит. Будут идти то дожди, то мокрый снег, то в целом погода будет довольно сносной. Об этом рассказал заведующий бюро погоды Российского государственного гидрометеорологического университета Юрий Куткевич, пишут Невские Новости.

Температура будет понижаться постепенно. В ближайшие несколько дней воздух будет успевать прогреваться до плюс четырех градусов, стоит ожидать осадков. Первые холода наступят с 22 ноября – столбики термометров опустятся ниже нуля, до минус четырех градусов. Дожди станут редкими, а снегопады участятся.

Выпавший снег вряд ли сохранится надолго. Такая погода будет наблюдаться примерно месяц – до середины декабря.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в середине рабочей недели в Петербурге будет прохладно и дождливо. Атмосферное давление будет понижаться.

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