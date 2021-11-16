В середине рабочей недели в Петербурге будет прохладно и дождливо

В Петербурге в середине рабочей недели ожидается прохладная погода, не обойдется без осадков.

В ночь на среду, 17 ноября, температура воздуха в городе составит +1…+3 градуса, в дневное время столбики термометров покажут +2…+4.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью местами пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, днем обойдется без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный.

Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице этой зимой одновременно будут работать сразу 188 катков. Кроме того, в парках проложат 75 лыжных трасс. Ледовые покрытия станут доступны, когда в Петербурге наступят устойчивые холода. С 25 декабря откроется праздничная арена на Конюшенной площади.