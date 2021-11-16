В Петербурге предстоящей зимой откроют около 200 катков

В Петербурге предстоящей зимой откроют около 200 катков
Более 180 катков и хоккейных площадок откроются в Петербурге с наступлением морозов. Фото: pixabay.com

В Северной столице этой зимой одновременно будут работать сразу 188 катков. Кроме того, в парках проложат 75 лыжных трасс.

О начале работы катков города и хоккейных площадок сообщил вице-губернатор города на Неве Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

188 катков откроются, когда в Петербурге наступят устойчивые холода. При этом, в парках появятся 75 лыжных трасс.

Чуть более месяца остается до открытия праздничной арены на Конюшенной площади. Начиная с 25 декабря будет возможность покататься там на коньках.

Однако правила, связанные с безопасностью в связи с распространением коронавируса, никто не отменяет. Это касается и открытых катков. В этом случае рассчитывается его максимальная заполняемость во время сеанса. Плотность должна составлять один человек на восемь квадратных метров. При этом, на крытом катке одновременно могут находиться не более 30 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что синоптик рассказал, какой будет предстоящая зима в России.

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