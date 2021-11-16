В Петербурге предстоящей зимой откроют около 200 катков

Более 180 катков и хоккейных площадок откроются в Петербурге с наступлением морозов. Фото: pixabay.com

Более 180 катков и хоккейных площадок откроются в Петербурге с наступлением морозов. Фото: pixabay.com

В Северной столице этой зимой одновременно будут работать сразу 188 катков. Кроме того, в парках проложат 75 лыжных трасс.

О начале работы катков города и хоккейных площадок сообщил вице-губернатор города на Неве Борис Пиотровский в своем Telegram-канале.

188 катков откроются, когда в Петербурге наступят устойчивые холода. При этом, в парках появятся 75 лыжных трасс.

Чуть более месяца остается до открытия праздничной арены на Конюшенной площади. Начиная с 25 декабря будет возможность покататься там на коньках.

Однако правила, связанные с безопасностью в связи с распространением коронавируса, никто не отменяет. Это касается и открытых катков. В этом случае рассчитывается его максимальная заполняемость во время сеанса. Плотность должна составлять один человек на восемь квадратных метров. При этом, на крытом катке одновременно могут находиться не более 30 человек.

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