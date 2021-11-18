В ЗакСе обсудили поправки в законодательство о СМИ-иноагентах

Проект закона планируют доработать, чтобы вынести его на рассмотрение уже 1 декабря 2021 года.

В ЗакСе Санкт-Петербурга продолжают подготавливать правки в законодательство о СМИ-иноагентах. Ожидается, что проект будет полностью готов к началу декабря. Об этом сегодня, 18 ноября, сообщили в городском парламенте.

Инициатива вносит изменения в ФЗ «О СМИ» и в ФЗ «О некоммерческих организациях». Известно, что статус иностранного агента будет присваиваться СМИ только на основании решения суда. У СМИ, в свою очередь, будет право досудебного опровержения данных о финансировании из иностранных источников. Доказывать, что СМИ является иноагентом, должно Министерство юстиции.

В ЗакСе предложили исключать СМИ из реестра иностранных агентств в том случае, если в течение года оно не получало финансирование из иностранных источников.

В законопроекте уточняется, что доход из иностранных источников не должен быть выше 30 тысяч рублей. Инициатива включает перечень видов дохода, которые не могут считаться иностранным финансированием политической деятельности, в том числе профессиональные премии журналистов или СМИ.

В ходе обсуждения законопроекта возникло несколько разногласий. Вице-спикер городского парламента Марина Шишкина перечислила некоторые из них.

Во-первых, члены рабочей группы пока не решили, как должна проходить процедура досудебного разбирательства. Шишкина предполагает, что СМИ могли бы предупреждать о вероятности наложения статуса иноагента.

Во-вторых, члены рабочей группы не могут определиться с перечнем видов доходов, которые не должны считаться иностранным финансированием.

В-третьих, в ЗакСе пока не знают, как маркировать материалы СМИ-иноагентов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что утвержден список фактов, за который можно стать иноагентом.