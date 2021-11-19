К отопительному сезону готовы все районы Петербурга

Вчера, 18 ноября, в Жилищном комитете вручили администрациям всем 18 районов Санкт-Петербурга паспорта о готовности к отопительному сезону.

Северная столица полностью готова к зимнему периоду. Все районы города получили паспорта о готовности к отопительному сезону. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Всего было подготовлено более чем 23 тысяч жилых зданий. К работе в зимнее время готовы примерно 400 управляющих компаний, ТСЖ и ЖКС. Вице-губернатор города Анатолий Повелий отметил, что в уходящем 2021 году в городе заменили свыше 250 километров теплосетей. В следующем году планируется заменить еще 270 километров инженерных коммуникаций.

По словам Повелия, на случай возникновения аварийных ситуаций в городе есть 126 бригад, 3 аварийных службы Жилищного комитета.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что планируется в Петербурге на дежурство уже вывели уборочную технику, чтобы обеспечить безопасность на дорогах при ночных заморозках и перепадах температур днем.