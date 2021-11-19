Поступило сообщение о возможном взрыве на борту самолета Петербург — Нур-Султан

Поступило сообщение о возможном взрыве на борту самолета Петербург &#8212; Нур-Султан
Поступило сообщение о возможном взрыве на борту самолета Петербург - Нур-Султан. Фото: http://air-astana.ru/

В колл-центр Air Astana поступило сообщение о возможном взрыве на борту самолета Петербург — Нур-Султан.

Стало известно, что сообщение о возможном взрыве поступило в колл-центр Казахстана. Угроза была самолету Петербург — Нур-Султан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

В ведомстве сообщили, что в 0:45 18 ноября (21:45 мск 17 ноября) в колл-центр Air Astana поступила информация о возможном взрыве летевшего из Пулково рейса 138, который летел из Петербурга в Нур-Султан.

В 2:49 (23:49 мск 18 ноября) борт благополучно приземлился. При этом другие подробности произошедшего инцидента пока не известны.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в конце октября в Йемене взорвалась заминированная машина. Она стояла у входа в аэропорт в Адене на юге Йемена. В результате происшествия погибли 12 человек.

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