Поступило сообщение о возможном взрыве на борту самолета Петербург — Нур-Султан

В колл-центр Air Astana поступило сообщение о возможном взрыве на борту самолета Петербург — Нур-Султан.

Стало известно, что сообщение о возможном взрыве поступило в колл-центр Казахстана. Угроза была самолету Петербург — Нур-Султан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

В ведомстве сообщили, что в 0:45 18 ноября (21:45 мск 17 ноября) в колл-центр Air Astana поступила информация о возможном взрыве летевшего из Пулково рейса 138, который летел из Петербурга в Нур-Султан.

В 2:49 (23:49 мск 18 ноября) борт благополучно приземлился. При этом другие подробности произошедшего инцидента пока не известны.

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