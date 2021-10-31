Двенадцать человек погибли в результате взрыва в аэропорту Йемена

Виновных в случившемся еще не установили. Фото: Pixabay

Виновных в случившемся еще не установили. Фото: Pixabay

Происшествие произошло накануне в Йемене.

В стране взорвалась заминированная машина. Она стояла у входа в аэропорт в Адене на юге Йемена. В результате происшествия погибли 12 человек. Об этом сообщает «Интерфакс».

Заминированная машина взорвалась на въезде у контрольно-пропускного пункта рядом с отелем около аэропорта.

Виновных в случившемся еще не установили.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после взрыва дома в Балтийске детей выбрасывали из окон, чтобы спасти. Пожилая женщина в чьей квартире произошел взрыв госпитализирована с отравлением продуктов горения. В жилом доме №24 по улице Ушакова в Балтийске Калининградской области произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате взрыва выгорело около 50 квадратных метров площади, пострадало шесть квартир. Во время происшествия, чтобы спасти детей, их выкидывали в окно второго этажа.