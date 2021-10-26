После взрыва дома в Балтийске детей выбрасывали из окон, чтобы спасти

В МЧС сообщили, в квартире жилого дома взорвался баллон с газом. Власти обещали содействие в оперативном восстановлении документов жильцов сгоревших квартир. Фото: скрин страницы во «ВКонтакте» «Нетипичный Балтийск».

В МЧС сообщили, в квартире жилого дома взорвался баллон с газом. Власти обещали содействие в оперативном восстановлении документов жильцов сгоревших квартир. Фото: скрин страницы во «ВКонтакте» «Нетипичный Балтийск».

Пожилая женщина в чьей квартире произошел взрыв госпитализирована с отравлением продуктов горения.

В жилом доме №24 по улице Ушакова в Балтийске Калининградской области произошел хлопок газовоздушной смеси. Об этом сообщает «АиФ. Калининград». В результате взрыва выгорело около 50 квадратных метров площади, пострадало шесть квартир.

Во время происшествия, чтобы спасти детей, их выкидывали в окно второго этажа. Взрослые тоже выпрыгивали из окон дома. Хозяйку квартиры, в котором произошел взрыв, увезли с симптомами отравления дымом в медучреждение. О других пострадавших пока информации не поступала.

В МЧС сообщили, в квартире жилого дома взорвался баллон с газом. Власти обещали содействие в оперативном восстановлении документов жильцов сгоревших квартир.

«Пострадал один человек. Все живы. Говорят, квартиру сдавали военным-контрактникам», — сообщает подписчик. Группы во «ВКонтакте» «Нетипичный Балтийск».

В настоящее время городскими службами ведутся работы на месте происшествия. Горожане собирают помощь для людей, оставшихся без крова.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, взрыв газа в Набережных Челнах разрушил 6 квартир. Следствие отрабатывает две версии.